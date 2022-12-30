Определяют на глаз: кадры работы военных механиков в тыловой зоне СВО

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Косогляденко

Военнослужащие рембата ведут активную работу по восстановлению бронетехники, пришедшей из зоны боевых действий. По повреждениям тут уже на глаз определяют тип оружия, из которого велся огонь по конкретной машине. А детали боя рассказывают сами участники.

«Противник старался бить по слабым местам, через лобовые стекла уничтожить экипаж», - говорит военнослужащий попавший под пулеметный обстрел на бронеавтомобиле «Тайфун».

Однако благодаря высокой защищенности этих машин внутри никто не пострадал. Видно сильные повреждения, но стекла выдержали. Броня автомобиля разрабатывалась специально, чтобы сохранять жизни личного состава.

Есть и другие преимущества.

«При повреждение колеса на нем еще можно проехать какое-то расстояние благодаря тому, что внутри есть специальная вставка, которая помогает эвакуироваться с поля боя», - рассказывает военнослужащий.

Помимо техники, получившей повреждения в ходе выполнения боевых задач, на площадке рембата также присутствуют машины, проходящие плановый осмотр. И те, и другие военные механики оперативно восстанавливают, чтобы как можно быстрее вернуть технику в строй.

Опытному ремонтному расчету хватает пары часов, чтобы, например, заменить ствол танка, поврежденный в ходе боевых действий.

«Скорее всего в ствол попал осколок. И произвели выстрел со ствола. Снаряд внутри взорвался и сломал орудие», - объясняет один их механиков.

Спустя несколько часов танк на ходу. Далее его испытывают на специально отведенном полигоне, где бронемашину опробуют в езде на скорости и с препятствиями.

«Машина прибыла с боевых рубежей. Т-72Б3М, модернизированная. Машинка неплохая, но есть неисправности. Чиним системы управления огнем. Всем обеспеченная машинка выйдет уже через три часа», - оценил состояние боевой машины командир бронетанковой ремонтной роты.

Вместе с опытными военными механиками работают недавно поступившие на службу представители гражданских технических специальностей.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танков Т-80 в зоне СВО. На них танкисты Западного военного округа уничтожают бронетехнику украинских националистов. Огонь позициям врага корректируют с помощью беспилотников, камеры которых также фиксируют попадания.