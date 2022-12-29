В ВКС России прошла благотворительная акция «Елка желаний»

Мальчик Ярослав из Оренбурга вместе с семьей побывал в Центре показа авиационной техники в подмосковной Кубинке, где они познакомились с пилотажными группами «Русские Витязи» и «Стрижи».

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Воздушно-космических силах России провели Новогоднюю елку для детей военнослужащих - участников специальной военной операции и благотворительную акцию «Елка желаний».

В Центральном академическом театре Российской Армии в Москве прошло «Новогоднее представление», которое было организовано Главным командованием ВКС РФ, для детей российских военных, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. В ходе мероприятия состоялось театрализованное представление «Приключение Маши и Вити», после которого ребятам вручили новогодние подарки.

Кроме того, в Воздушно-космических силах была проведена акция «Елка желаний», в ходе которой было реализовано желание мальчика Ярослава из города Оренбург, мечтающего стать летчиком. Парнишка вместе с мамой и сестрой посетил Центр показа авиационной техники в подмосковной Кубинке, где ему удалось познакомиться с пилотажными группами «Русские Витязи» и «Стрижи», посидеть в кабине их самолетов и даже выполнить полет на специальном тренажере многоцелевого истребителя МиГ-29.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в рамках проведения новогодней акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга. Главком снял новогодний шар с запиской с ели Главного адмиралтейства в Северной столице. Автор пожелания, 8-летний Михаил Обилов написал, что хочет стать водителем боевой машины пехоты.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.