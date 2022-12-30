Ивановские десантники поздравили детей в Херсонской области с наступающим Новым годом

Военнослужащие привезли из города Иваново более пятисот сладких подарков, которые будут розданы в детские сады и школьные учреждения Херсонской области.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Бойцы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравили воспитанников детского сада и школьников младших классов в Херсонской области. Российские военные выступили в качестве волшебников, а командир отделения с позывным «Лис» сыграл Деда Мороза.

«Взаимодействие населения и военнослужащих здесь отличное. Нас все уважают, дети любят военных, всегда все здороваются, всегда рады. По образованию я педагог-психолог, поэтому с детьми всегда нахожу общий язык, детей люблю и на предложение сыграть Деда Мороза я не смог отказать», - поделился десантник.

Военнослужащие привезли из города Иваново более пятисот сладких подарков, которые будут розданы в детские сады и школьные учреждения Херсонской области. Ребята, в свою очередь, передали свои подарки, рассказали новогодние стихотворения, спели песни и водили хороводы вокруг новогодней елки.

Ранее морские пехотинцы Тихоокеанского флота поздравили с наступающим Новым годом многодетную семью из Хлебодаровки Донецкой Народной Республики. Видеозапись с визитом морпеха, одетого в костюм Деда Мороза, опубликовало Минобороны России. Дома семеро детей, они получили сладости и теплые вещи, а взрослые - новую микроволновую печь. Военнослужащие пообещали и дальше помогать многодетной семье.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.