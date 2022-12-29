Дед Мороз - морпех вручил подарки многодетной семье в ДНР

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота пообещали многодетным родителям, что и в дальнейшем будут оказывать помощь их большой семье.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота поздравили с наступающим Новым годом многодетную семью из Хлебодаровки Донецкой Народной Республики. Видеозапись с визитом морпеха, одетого в костюм Деда Мороза, публикует Минобороны России.

В описании к кадрам сказано, что военнослужащие приехали к детям в костюмах сказочных волшебников прямо с передовой. Дома семеро детей, они получили сладости и теплые вещи, а взрослые - новую микроволновую печь. Военнослужащие пообещали и дальше помогать многодетной семье.

Ранее мы рассказывали, как проходит предновогодняя акция «Елка желаний» в Вооруженных силах РФ. За пять лет существования акции исполнились мечты более чем 60 тысяч детей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов