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Дед Мороз - морпех вручил подарки многодетной семье в ДНР

11:33 29.12.2022
Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота пообещали многодетным родителям, что и в дальнейшем будут оказывать помощь их большой семье.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота поздравили с наступающим Новым годом многодетную семью из Хлебодаровки Донецкой Народной Республики. Видеозапись с визитом морпеха, одетого в костюм Деда Мороза, публикует Минобороны России.

В описании к кадрам сказано, что военнослужащие приехали к детям в костюмах сказочных волшебников прямо с передовой. Дома семеро детей, они получили сладости и теплые вещи, а взрослые - новую микроволновую печь. Военнослужащие пообещали и дальше помогать многодетной семье.

Ранее мы рассказывали, как проходит предновогодняя акция «Елка желаний» в Вооруженных силах РФ. За пять лет существования акции исполнились мечты более чем 60 тысяч детей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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