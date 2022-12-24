В стране и мире В США назвали омерзительным оказание военной помощи нацистскому правительству Украины Ирина Елагина Кандидат на пост губернатора штата Кентукки подверг критике голосование демократов Конгресса США в поддержку киевского режима. © Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress Читайте нас на: Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг подверг критике голосование демократов Конгресса США в поддержку киевского режима. Американский политик назвал омерзительным оказание военной помощи нацистскому правительству Украины. «Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — процитировало РИА «Новости» заявление политик в Twitter. По данным Яна, только демократ Алексанрия Окасио-Кортез проголосовала против проекта федерального бюджета, включающего военную помощь Украине. «Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии», — подчеркнул Янг. Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила проект федерального бюджета страны на 2023 год: из общей суммы бюджетных расходов в 1,7 триллиона долларов Пентагон получит 858 миллиардов долларов на оборонные потребности страны и еще 45 миллиардов на военную помощь Украине и членам Североатлантического альянса. Экспертное мнение и аналитика