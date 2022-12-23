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«Алеуты» укрощают Заполярье: кадры марша снегоболотоходов под Мурманском

08:40 23.12.2022
В ходе занятий военнослужащие отработали ориентирование на местности, действия при нападении на колону диверсионных групп, передвижение по зараженным участкам местности, а также действия по выбору укрытий и маскировке техники во время привалов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Мурманской области в районе поселка Алакуртти водители двухзвенных снегоболотоходов арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота совершили 150- километровый марш по пересеченной местности в условиях Заполярья.

Водители во время проведения марша плавающих двухзвенных снегоболотоходов ГАЗ-3344-20 «Алеут» совершенствовали практику вождения двухзвенных вездеходов в составе колон, в том числе в условиях ограниченной видимости, бездорожья и глубокого снежного покрова в условиях Заполярья.

В ходе занятий военнослужащие отработали ориентирование на местности, действия при нападении на колону диверсионных групп, передвижение по зараженным участкам местности, а также действия по выбору укрытий и маскировке техники во время привалов.

До марша водители прошли обучение и доподготовку на вождение плавающих двухзвенных снегоболотоходов в условиях Заполярья.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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