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Боевики выпустили 26 снарядов калибром 155 мм по Донецку и Ясиноватой

Максим Крюков
23:23 30.12.2022
При массированных ударах украинские националисты использовали крупнокалиберную артиллерию «натовского» образца.
Боевики выпустили 26 снарядов калибром 155 мм по Донецку и Ясиноватой
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли поселок Пантелеймоновка близ Горловки и Ясиноватой, выпустив по населенному пункту 6 снарядов «натовского» образца калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка, выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что спустя пять минут из находящегося под контролем киевского режима города Авдеевка боевики нанесли удар по Ясиноватой, всего было выпущено семь снарядов калибром 155 мм.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о массированном ударе по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка со стороны националистов. Радикалы выпустили 13 снарядов из крупнокалиберной артиллерии.

Ранее стало известно, что при обстреле в Донецке погиб замруководителя контрольно-следственного отдела военного СУ СК РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков. Как пояснили в ведомстве, Рыбаков погиб 30 декабря в результате артиллерийского обстрела украинских националистов. В Донецке он принимал участие в расследовании военных преступлений киевского режима в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. У Рыбакова остались жена и двое малолетних детей.

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