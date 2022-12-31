Выйти из окружения и отразить атаку: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

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Сержант Жаслан Базаржапов

Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Жалсан Базаржапов, выполняла задачи по обнаружению позиций националистов в заданном районе.

Продвигаясь по лесополосе, российские военнослужащие обнаружили вооруженную группу украинских боевиков. Завязался бой.

Противник, имеющий численное превосходство, предпринял попытку окружения российских военнослужащих. Наши бойцы, прикрываемые огнем Жалсана начали отходить, чтобы занять более выгодные позиции. Ведя прицельный огонь из стрелкового оружия, сержант Базаржапов уничтожил пулемётный расчёт на пикапе, а также ранил еще трех националистов, сковав тем самым действия боевиков и снизив скорость их наступления.

Смелые и профессиональные действия сержанта Базаржапова позволили двум российским группам выстроить оборону и, дождавшись приближения боевиков, уничтожить их.

Благодаря смелости и самоотверженным действиям Жалсана Базаржапова была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в заданном районе.