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Выйти из окружения и отразить атаку: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

00:00 31.12.2022
Военнослужащие ВС РФ продемонстрировали самоотверженность и высокий уровень подготовки при внезапных стычках с превосходящими силами противника.
Выйти из окружения и отразить атаку: новые истории мужества российских военных в зоне СВО
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сержант Жаслан Базаржапов

Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Жалсан Базаржапов, выполняла задачи по обнаружению позиций националистов в заданном районе.

Продвигаясь по лесополосе, российские военнослужащие обнаружили вооруженную группу украинских боевиков. Завязался бой.

Противник, имеющий численное превосходство, предпринял попытку окружения российских военнослужащих. Наши бойцы, прикрываемые огнем Жалсана начали отходить, чтобы занять более выгодные позиции. Ведя прицельный огонь из стрелкового оружия, сержант Базаржапов уничтожил пулемётный расчёт на пикапе, а также ранил еще трех националистов, сковав тем самым действия боевиков и снизив скорость их наступления.

Смелые и профессиональные действия сержанта Базаржапова позволили двум российским группам выстроить оборону и, дождавшись приближения боевиков, уничтожить их.

Благодаря смелости и самоотверженным действиям Жалсана Базаржапова была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в заданном районе.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Рядовой Константин Голубев

Во время марша в районе одного из населенных пунктов колонна российских войск, в составе которой двигался рядовой Константин Голубев, подверглась обстрелу из минометных орудий и стрелкового оружия со стороны диверсионно-разведывательной группы националистов.

Несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны противника, действуя в составе расчета боевой машины, Константин Голубев приступил к отражению атаки. В результате слаженной работы рядового с другими военнослужащими было уничтожено три единицы специальной техники, а также две долговременных огневых точки националистов.

Таки образом позиции противника были подавлены, что позволило продолжить движение колонне и своевременно прибыть в заданный район.

Ранее Минобороны России рассказало о мужестве и героизме, проявленными военными врачами в зоне СВО. Старший лейтенант Подполов и старший прапорщик Морковин, эвакуируя раненных товарищей, попали под обстрел националистов и отразили атаку, нанеся потери противнику. 

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.

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