Двойное спасение: новые истории мужества военных врачей в ходе спецоперации

Проявляя беспримерное мужество и отвагу, российские военнослужащие спасают жизни своих товарищей, военную технику и аппаратуру, а также успешно отбивают атаки националистов, развивая при этом контрнаступление.

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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцах ВС РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин

В ходе специальной военной операции старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин действовали в составе медицинского взвода и выполняли задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи российским военнослужащим.

Вооруженные формирования украинских националистов, стремясь вернуть контроль над населенным пунктом, начали наступление на позиции батальонной тактической группы ВС РФ, которая удерживала оборону на заданном направлении. Атака боевиков сопровождалась артиллерийскими и минометными обстрелами.

Старший лейтенант Подполов и старший прапорщик Морковин оперативно развернули мобильный медпункт в заброшенном сооружении и приступили к оказанию медицинской помощи раненым бойцам.

Борис и Руслан, оказав помощь 10 военнослужащим, начали переноску раненых в хорошо замаскированный медицинский автомобиль «Урал» для их последующей эвакуации. После того, как они погрузили всех раненых, Подполов и Морковин начали движение в медицинский отряд.

Продвигаясь по маршруту следования, медицинский автомобиль попал под обстрел со стороны диверсионно-разведывательной группы противника. Радикалы открыли огонь по кабине машины. Несмотря на это, Борис и Руслан не потеряли самообладание и сумели быстро сориентироваться в непростой ситуации. Они покинули автомобиль и приступили к отражению атаки.

Подполов огнем из стрелкового оружия уничтожил четырех боевиков, а Морковин метким броском ручной гранаты ликвидировал еще пять человек личного состава противника. В ходе боестолкновения старший прапорщик Морковин получил огнестрельное ранение правой руки. Первую медицинскую помощь незамедлительно оказал старший лейтенант Подполов. Враг понес существенные потери и вынужден был отступить.

Убедившись, что здоровью раненых военнослужащих ничего не угрожает, Борис Подполов и Руслан Морковин доставили пострадавших бойцов в медотряд.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.