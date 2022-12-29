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«Семь раз отмерь, один раз отрежь»: военнослужащий рассказал о принципах работы минометного расчета

Семен Лавров
07:15 29.12.2022
Минометными ударами уничтожаются огневые точки и позиции украинских боевиков, а также легкобронированная техника.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов станковых противотанковых гранатомётов СПГ-9 и 120-мм минометов 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Минометными ударами уничтожаются огневые точки и позиции украинских боевиков, а также легкобронированная техника. Также расчеты ведут борьбу со снайперами. Цели для атаки указываются разведчиками, а корректировка огня ведётся с воздуха при помощи БПЛА.

Один из военнослужащих рассказал, что успешное выполнение задач зависит от слаженности работы расчета и точности вычислений.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь - принцип артиллерии. В этом деле спешить не надо. Главное - точность», - объяснил он.

Кроме этого, он поделился личными причинами, по которым принял решение вступить в ряды Народной милиции ЛНР. По его словам, украинские националисты пришли на территорию республики, чтобы убивать и порабощать мирных граждан, а также лишать их права выбора и «нормальной человеческой жизни».

«Мы славянский народ и никогда ни под какой Запад мы не прогнемся», - заявил военнослужащий.

В среду, 28 декабря были опубликованы кадры прибытия крымского батальона в зону СВО. Он будет прикрывать южные рубежи. Под охраной окажется и крымское направление. Несмотря на то, что до самого перешейка от места расположения подразделения далеко, оборону выстраивают в несколько эшелонов для подстраховки.

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