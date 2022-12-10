Небензя предупредил о правовых последствиях участия США в наведении оружия Киеву

По словам дипломата, Москве известно, что в использовании установок HIMARS на Украине участвуют американские специалисты.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что участие США и других государств в наведении украинского оружия спровоцирует правовые последствия. По его словам, Кремлю точно известно, что в использовании установок HIMARS на Украине участвуют американские специалисты, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.

«А военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок», - цитирует РИА Новости слова постпреда с заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее газета The Times опубликовала материал, в котором сказано, что Вашингтон больше не настаивает на том, чтобы украинские боевики отказывались от атак по целя на территории России. Как пишут авторы статьи со ссылкой на Пентагон, для США в настоящее время важно лишь то, чтобы Украина соблюдала условия Женевской конвенции.