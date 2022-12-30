В Сирии рассказали о новогодних пожеланиях Асада России и Путину

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Президент Сирии Башар Асад пожелал России удачи, развития и процветания в новому году. Сирийский лидер обменялся поздравлениями с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент Асад пожелал, чтобы этот год принес Российской Федерации успех, развитие и процветание», — говорится в сообщении информационного агентства SANA.

Оказываемая Россией поддержка сирийскому народу в борьбе с терроризмом и стремлением сохранить территориальную целостность отражает принципы и ценности РФ, направленные на защиту мира и стабильности, подчеркнул Асад.

Путин, как уточняется, в своем поздравлении подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и единства Сирии, пожелал мира и процветания сирийскому народу.

Ранее Путин направил новогодние поздравления лидерам ряда государств, включая Сирию, Турцию, Китай, Белоруссию, Сербию, Венгрию, Китая и другие.