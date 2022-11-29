Украина разорвала соглашение с Белоруссией в сфере исследования космоса

Соглашение между странами было заключено в Киеве 12 июня 2009 года.

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Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в сфере исследования космического пространства в мирных целях. Кабинет министров Незалежной на заседании во вторник, 29 ноября, принял решение в одностороннем порядке разорвать соглашение с белорусским правительством.

«Прекращено действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», - написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Соглашение между соседствующими странами было заключено в Киеве тринадцать лет назад - 12 июня 2009 года. В начале лета Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском.

Ранее заместитель главы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова, что Россия получила от Украины уведомление о денонсации соглашения об образовании. Она уточнила, что получение уведомления не означает прекращения действия соглашения, для этого есть специальная процедура. По словам замминистра, соглашение прекратит свое действие по истечении определенного времени.