Росстат увеличил оценку роста ВВП РФ в 2021 году с 4,7% до 5,6%

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Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2021 году с 4,7% до 5,6%. Это свидетельствует из данных статистической службы.

Как отметили в Росстате, уточнение оценки основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных годовой бюджетной отчетности Федерального казначейства.

По данным статслужбы, ВВП за 2021 год составил 135 трлн 295 млрд рублей, индекс физического объема относительно 2020 года — 105,6%, индекс-дефлятор — 119,0%. В 2020-м годовой ВВП составил 107 трлн 658,2 млрд рублей, индекс физического объема относительно 2019 года — 97,3%, индекс-дефлятор — 100,9%.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что ВВП России в годовом выражении в ноябре замедлился до минус 4% после 4,5% месяцем ранее, сокращение экономики по итогам прошедших 11 месяцев оценивается в минус 2,1%. В ведомстве отметили также, что в ноябре по отношению к октябрю экономика выросла с исключением сезонности на 0,2%, как и месяцем ранее.