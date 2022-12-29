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Губернатор Тульской области поучаствовал в акции «Елка желаний»

Анна Касаткина
20:00 29.12.2022
Алексей Дюмин вручил подростку билеты в Большой театр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Билеты в Большой театр на балет Прокофьева «Иван Грозный» — такую детскую мечту исполнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках акции «Елка желаний». Он вручил их Максиму Таранову из поселка Шварцевский прямо в день его рождения.

Глава региона поздравил школьника с днем рождения и пообещал помочь с ремонтом спортзала в местном Доме культуры.

«Надеюсь, тебе понравится. Поможем организовать поездку туда и обратно. Тебе здоровья, тебе всего самого наилучшего и чтобы у тебя все получалось», — сказал Дюмин.

Ранее участие в акции «Елка желаний» принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он исполнит желания двух девочек из Подмосковья и одной — из Донецкой Народной Республики.

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