Боевую часть сбитой в Белоруссии украинской ракеты взорвали на полигоне

Специалисты вывезли ее за пределы агрогородка.

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В Белоруссии специалисты уничтожили остатки сбитой в Брестской области украинской ракеты С-300. Ее боевую часть взорвали на полигоне. Об этом сообщает агентство БелТА.

Напомним, накануне утром белорусские военные сбили в районе агрогородка Горбаха ракету С-300. Она летела со стороны села Заболотье в Украине.

По словам государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича, вероятность случайного падения ракеты крайне мала.

Он уверен, что Киев стремился спровоцировать региональный конфликт. Однако эти попытки безуспешны.