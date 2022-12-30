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Белорусские власти допустили падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу»

Сергей Лебедев
16:59 30.12.2022
По словам Александра Вольфовича, вероятность случайного падения ракеты крайне мала.
Белорусские власти допустили падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу»
© Фото: belarusian_silovik, Telegram
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Вероятность случайного падения в Белоруссии ракеты С-300 крайне мала. Такое мнение высказал государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его мнению, Киев стремился спровоцировать региональный конфликт.

«Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», - заявил Вольфович в интервью агентству «Sputnik-Беларусь».

По его словам, в Белоруссии прекрасно понимают, кто стоит за произошедшим. Госсекретарь отметил, что подобные провокации безуспешны.

Напомним, накануне утром белорусские военные сбили украинскую ракету ЗРК С-300. Она была уничтожена в районе агрогородка Горбаха в Брестской области. Летела ракета со стороны населенного пункта Заболотье в Украине.

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