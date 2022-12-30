Бут заявил, что его и Ярошенко арестовала одна и та же группа агентов

По словам Виктора Бута, агенты действовали всегда по одной и той же схеме.

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Арестовавшие россиянина Виктора Бута американские агенты принимали участие и в задержании летчика Константина Ярошенко. Об этом Бут рассказал в интервью «Звезде».

«Да, это действительно так, все те агенты американского агентства по борьбе с наркотиками DEA, они арестовывали и Константина, они арестовывали и меня, и еще 12 граждан других стран», - сказал он.

Бут уточнил, что среди задержанных присутствовали сирийцы, румыны, испанцы и чилийцы - все они были арестованы одной группой агентов.

«У них это был некий цирк-шапито, они отработали программу и с этой программой просто, так сказать, по методичке действовали. Даже в тюрьме, в которой я сидел, был гражданин Сирии, которого те же агенты арестовали на год раньше. Наши обвинения - один в один, только фамилию поменять, все просто сходится», - отметил собеседник.

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