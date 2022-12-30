Запущенный участок БКЛ в Москве сняли из кабины машиниста
Сегодня, 30 декабря, мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка линии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Новый участок Большой кольцевой линии московского метро от Каширской до Нижегородской сняли на видео из кабины машиниста - это были последние приготовления к открытию.
Мэр города Сергей Собянин отметил, что через несколько месяцев кольцо удастся замкнуть, после чего поезда начнут курсировать по всей окружности с пассажирами.
«Важнейший проект, сложный, тяжелый. Поздравляю!», - сказал градоначальник.
Сегодня, 30 декабря, Собянин провел технический запуск нового участка БКЛ. В последнем отрезке - станция «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».
По словам градоначальника, в настоящий момент на Большой кольцевой линии уже работают 22 станции, еще девять готовятся открыть.