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Запущенный участок БКЛ в Москве сняли из кабины машиниста

Анна Назайкина
16:54 30.12.2022
Сегодня, 30 декабря, мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка линии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Новый участок Большой кольцевой линии московского метро от Каширской до Нижегородской сняли на видео из кабины машиниста - это были последние приготовления к открытию.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что через несколько месяцев кольцо удастся замкнуть, после чего поезда начнут курсировать по всей окружности с пассажирами.

«Важнейший проект, сложный, тяжелый. Поздравляю!», - сказал градоначальник.

Сегодня, 30 декабря, Собянин провел технический запуск нового участка БКЛ. В последнем отрезке - станция «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

По словам градоначальника, в настоящий момент на Большой кольцевой линии уже работают 22 станции, еще девять готовятся открыть.

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