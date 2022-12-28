Врач рассказала, как сберечь поджелудочную в новогодние праздники

Диетолог призвала россиян анализировать, что они употребляют в пищу и в каких количествах, чтобы не навредить своему здоровью.

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Врач-диетолог Наталья Лазуренко в разговоре со «Звездой» рассказала, в чем опасность переедания в новогоднюю ночь, особенно после диет, и как избежать неконтролируемого поглощения блюд с праздничного стола.

«Это колоссальная нагрузка на поджелудочную железу...Выбрасывает ферменты, чтобы заниматься пищеварением, начинает просто сходить с ума от такой нагрузки, от такого безумия пищевого», - сказала она.

Специалист объяснила, что на фоне пищевой встряски уровень инсулина может подскочить «до небес». А все, что было съедено и выпито, в том числе алкоголь, уйдет в объем жировой ткани.

Диетолог предупредила, что переедание в новогоднюю ночь может спровоцировать задержку жидкости, общее неприятное ощущение тяжести, метеоризм, вздутие, послабление стула. Увлекаясь блюдами с праздничного стола, можно вызвать развитие панкреатита.

«Я всегда советую своим пациентам соблюдать правило столовой ложки. Все, что поместилось с праздничного стола на нее - пробуем новое блюдо по чуть-чуть, маленький кусочек. Попробовали, хорошо пошло, значит, можно дальше есть», - добавила Лазуренко.

Врач призвала россиян во время праздников анализировать, что они употребляют в пищу и в каких количествах, чтобы не навредить своему здоровью.

«Анализируйте, думайте...для чего вы это едите - для того, чтобы убить свою поджелудочную железу или для того, чтобы просто вот этим небольшим объемом усилить ощущение праздника», - заключила она.

Ранее диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова напомнила правила употребления алкоголя на Новый год.