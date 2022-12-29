Страшный пожар охватил тоннель после ДТП на магистрали в Южной Корее

© Видео: rajrahulnews, Twitter © Фото: rajrahulnews, Twitter

Очевидцы в социальных сетях публикуют видео страшного пожара в тоннеле на скоростной магистрали в Южной Корее. ЧП произошло на дороге, соединяющей город Инчхон с городом Соннам.

Возгорание началось после того, как столкнулись автобус и грузовик. По информации агентства Yonhap, в результате произошедшего погибли шесть человек, еще 29 пострадали.

Как утверждается, тела шести жертв случившегося нашли внутри транспортных средств. Было отмечено, что число погибших может увеличиться.

На место страшной аварии отправили 77 пожарных автомобилей, 190 сотрудников экстренных служб. Власти пообещали разобраться в произошедшем и установить точную причину возгорания.