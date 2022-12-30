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Песков заявил, что выборы президента в 2024 году запланированы

Анна Касаткина
15:50 30.12.2022
В Кремле заявили, что для президента никогда не было важным, предвыборный год идет или нет.
Песков заявил, что выборы президента в 2024 году запланированы
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Выборы президента России в 2024 году запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, они у нас на 2024 год запланированы», - сказал он.

Песков отметил, что для президента никогда не было важным, предвыборный идет год или нет, он всегда ориентировался на предметную работу и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, и главными будут дела, которые необходимо завершить на сто процентов эффективно и победоносно, заключил он.

Ранее Песков ответил на вопрос о решении Владимира Путина переизбираться в 2024 году.

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