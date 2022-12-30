Спорт Спорт Спорт

Умер легендарный советский футболист, игравший против Пеле

Сергей Лебедев
15:44 30.12.2022
В возрасте 85 лет скончался чемпион СССР по футболу 1964 года Владимир Баркая.
Умер легендарный советский футболист, игравший против Пеле
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

В возрасте 85 лет скончался чемпион СССР по футболу 1964 года в составе тбилисского «Динамо», бывший нападающий сборной Советского Союза Владимир Баркая. Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

На счету Владимир Баркая два матча за сборную страны, в том числе товарищеская игра в Москве с Бразилией. В ней участвовал скончавшийся накануне Пеле.

Напомним, накануне в возрасте 82 лет скончался трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле. В последнее время он проходил лечение от рака в клинике Сан-Паулу.

По данным клиники «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу, причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов вследствие прогрессирующего рака.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.