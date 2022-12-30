Умер легендарный советский футболист, игравший против Пеле

В возрасте 85 лет скончался чемпион СССР по футболу 1964 года Владимир Баркая.

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В возрасте 85 лет скончался чемпион СССР по футболу 1964 года в составе тбилисского «Динамо», бывший нападающий сборной Советского Союза Владимир Баркая. Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

На счету Владимир Баркая два матча за сборную страны, в том числе товарищеская игра в Москве с Бразилией. В ней участвовал скончавшийся накануне Пеле.

Напомним, накануне в возрасте 82 лет скончался трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле. В последнее время он проходил лечение от рака в клинике Сан-Паулу.

По данным клиники «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу, причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов вследствие прогрессирующего рака.