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«После попили чай»: Колосков рассказал, как играл с Пеле в футбол

Анна Назайкина
15:08 30.12.2022
Пеле навсегда останется королем футбола, заявил президент РФС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGOSVEN, SIMON, GlobalLookPress
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился со «Звездой» воспоминаниями о том, как играл с Пеле в футбол.

Он рассказал, что за всю жизнь несколько раз встречался с Пеле. Обычно это была формальная обстановка, на различных мероприятиях ФИФА.

«Два раза в жизни мне удалось с ним пообщаться более тесно, это чемпионат мира для юношей до 17 лет в Швейцарии, где-то в 80-х годах. Там не только удалось пообщаться, но и поиграть в футбол. И после этого, конечно, попили чай, пообщались», - рассказал Колосков.

Этот легендарный футболист произвел на Колоскова впечатление простого человека, который легко общается в разных компаниях, он всегда был инициатором бесед.

«И второй раз (встреча. - Прим. ред.) - в Москве, в посольстве Бразилии. Это известие застало меня врасплох. Честно говоря, вызвало в душе бурю эмоций от тех встреч», - сказал президент РФС.

По его словам, не стало человека, которого всегда приводили в пример. Однако от этой трагедии величие Пеле останется прежним - он всегда будет королем футбола, заключил Колосков.

Ранее президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей встрече с Пеле. Он заявил, что навсегда сохранит светлые воспоминания об этом великом спортсмене.

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