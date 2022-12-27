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Гидрометцентр предупредил москвичей об опасной погоде в последнюю неделю года

Семен Лавров
03:15 27.12.2022
Во вторник в российской столице ожидается потепление и гололед, а в среду город накроет сильная метель.
Гидрометцентр предупредил москвичей об опасной погоде в последнюю неделю года
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Опасная погода в Москве будет наблюдаться всю последнюю неделю 2022 года. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Во вторник, по ее словам, ожидается потепление. Днем столбики термометров поднимутся до минус пяти. Далее температура воздуха продолжит повышаться: в среду она составит уже ноль градусов. При этом столицу накроет сильная метель с северо-западным ветром скоростью до 11 м/с.

Постепенно, рассказала Людмила Паршина, к Новому году холодный ветер будет стихать, и 31 декабря воздух прогреется до +2 градусов. Таким образом празднование наступления 2023 года придется на оттепель с небольшими осадками.

Так декабрь уходящего запомнится жителям столичного региона изменчивой погодой со рядом аномальных явлений. Напомним, что двенадцатого числа в Москве стояла октябрьская погода - до пяти градусов тепла. Данные показатели, по сообщению главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, превысили норму на целых шесть градусов.

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