Поезда на Кольцевой линии метро Москвы будут ходить только в одну сторону

Изменение движения будет действовать со 2 по 7 января в связи с обновлением инфраструктуры.

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На Кольцевой линии метро Москвы с 2 по 7 января поезда будут ходить только в одну сторону. Это связано с обновлением инфраструктуры, отвечающей за безопасность и управление движением поездов, сообщили в столичном Дептрансе.

«Со 2 по 7 января поезда на Кольце будут поочередно ходить только в одну сторону — так мы сможем обновить инфраструктуру на каждом из путей. При этом все станции Кольцевой линии будут открыты: 2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, 5-7 января поезда будут ходить по часовой стрелке», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что изменения вводятся на период, когда в метро меньше всего людей. Отмечается также, что все станции Кольцевой будут открыты, а пересадки продолжат работать.

Ранее в столичной мэрии рассказали, что парковки в городе будут бесплатными в новогоднюю ночь, за исключением тех, что закрыты шлагбаумами.