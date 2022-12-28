Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Руководители государств уделили особое внимание совместным проектам в энергетике и промышленности.

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Сегодня российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе разговора уделили внимание совместным проектам в энергетике и промышленности. Была также отмечена готовность к реализации ранее достигнутых договоренностей. Руководители государств выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

В завершение Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днем освобождения. Российский президент передал пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу.

«Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом», - отметили в Кремле.

Напомним, в конце ноября президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил Москву с официальным визитом. Он встретился с российским главой Владимиром Путиным и поучаствовал в церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.