В течение долгого времени предупреждение было выпущено в центральных и восточных регионах страны, в том числе в Киеве.

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По всей Украине звучат сирены воздушной тревоги, следует из данных сервиса Минцифры страны.

В течение долгого времени предупреждение было выпущено в центральных и восточных регионах страны, в том числе в Киеве.

Позже сирены зазвучали и на Западной Украине. Последней в красный цвет на онлайн-карте окрасилась Ровненская область.

В минувший четверг, 29 декабря, власти Киева, Одессы, Львова и других украинских городов передавали о серии взрывов.