Власти Киева, Одессы, Львова и других городов сообщают о серии взрывов

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Этим утром приходят сообщения о серии взрывов на Украине. Ранее была объявлена воздушная тревога во всех ее регионах. Взрывы слышны в Киеве и Одессе. О происшествии власти сообщают в своих Telegram-каналах.

Аналогичные сообщения приходят из Харькова, мэр которого сообщил о серии прилетов. Как отметил Игорь Терехов, установить их масштабы пока невозможно. Этим утром взрывы слышны в Ивано-Франковске и во Львове.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры и военного управления Украины с 10 октября. Это стало ответом на подготовленный и осуществленный СБУ теракт на Крымском мосту.