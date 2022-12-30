Российские десантники получат привязные беспилотники для применения в зоне спецоперации

Новые беспилотники были успешно испытаны в октябре 2022 года в интересах командования российских ВДВ.

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На базе технополиса «ЭРА» будут изготовлены 50 привязных беспилотных систем для нужд спецоперации на Украине. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Павел Попов в интервью «Красной звезде». Привязной дрон ограничен в своих возможностях перемещения, но подключается к наземному источнику питания.

Новые беспилотники были успешно испытаны в октябре в интересах командования ВДВ на полигоне Западного военного округа. В ходе эксперимента подтверждены заявленные характеристики летательных аппаратов.

Ранее корреспондент Игорь Лапик в сюжете «Звезды» рассказал, как наша артиллерия взламывает оборону противника на Артемовском направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов