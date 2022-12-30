Сто снарядов в день: как гаубицы «Мста-Б» разносят позиции украинских боевиков на Артемовском направлении

В районе Артемовска наши силы взламывают оборону противника с юго-востока и северо-востока города. Как передает военный корреспондент Игорь Лапик, артиллерия работает практически на пределе возможностей. По позициям боевиков выпускают около сотни снарядов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Мста-Б» ведет огонь по неприятелю с закрытой огневой позиции. Противник находится на расстоянии где-то 12 километров, огонь корректируется с беспилотника. Артиллеристы бьют по скоплению живой силы и техники противника. Если нет беруш или наушников, то при залпе лучше держать рот открытым, чтобы минимизировать воздействие на барабанные перепонки.

Корректировку огня сейчас ведут штурмовые отряды, которые находятся там у самой линии боевого соприкосновения. Разведчики запустили коптер и уже наводят по конкретным координатам нашу артиллерию. Сейчас как можно быстрее надо отстреляться, и затем разведчики сообщат, какие конкретно цели были поражены.

Дальнобойные орудия разносят позиции украинских боевиков на Артемовском направлении. Любое передвижение неприятеля фиксируется, и тут же наносится удар. Найти укрытие от тяжелых снарядов «Мсты» врагу практически нереально. Гаубица может бить на 24 километра. Из-за большой удаленности неприятелю сложно «достать» наши позиции и вести контрбатарейную борьбу. Но враг не прекращает попытки.

На случай ответного удара у артиллеристов выкопано специальное убежище - это большой глубокий окоп. Замаскирован весь боекомплект, потому что периодически сюда залетают вражеские коптеры. Если есть необходимость еще дальше уйти от орудия, которое находится под огнем, то по пути оборудовано несколько укрытий.

В день артиллеристы ВДВ выпускают около 100 снарядов. Грозное орудие работает практически не переставая. Мощь «Мсты» ощутила на себе даже камера наших коллег, которая вышла из строя после серии залпов. Десантники говорят, что в этом районе не раз выявляли вражеских корректировщиков, которые пытались вскрыть координаты наших гаубиц. Бойцы круглосуточно следят за тем, чтобы к их позициям не смогли подобраться диверсанты. Ночью ведут наблюдение в тепловизоры и готовы встретить непрошеных гостей во всеоружии.

Вслед за нашими военными постоянно следует и поднимает им настроение верный пес по кличке Рубин. В перерыве между боевой работой артиллеристы получили подарки и письма от школьников Санкт-Петербурга.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов