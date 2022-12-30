Минобороны России: расчеты ПВО сбили три украинских беспилотника «Стриж» за сутки

Также российская истребительная авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе Новоелизаветовки на территории ДНР. А в районах Дружковки и Яковлевки в этом же регионе России были уничтожены два вражеских вертолета Ми-8.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали о боевой работе наших расчетов ПВО за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата "Стриж"», - заметил Конашенков.

Кроме этого, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ (Херсонская область), Кременная, Оборотновка (ЛНР), были сбиты восемь украинских беспилотников, включая один «Байрактар-ТБ2», который был уничтожен в районе города Очаков (Николаевская область).

Еще российские зенитчики уничтожили восемь украинских снарядов к РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах Моспино и Новое в ДНР, а также Свистуновки, Первомайска и Троицкого в ЛНР. Также была перехвачена одна противорадиолокационная ракета HARM американского производства.

Российская истребительная авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе Новоелизаветовки на территории ДНР. А в районах Дружковки и Яковлевки в этом же регионе России были уничтожены два вражеских вертолета Ми-8.

Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы ракетных войск и артиллерии. За сутки были поражены 73 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска в 86 районах.

В районе Лебедина в Сумской области удалось уничтожить РЛС вражеского зенитного ракетного комплекса С-300. А в районах Веселого и Часова Яра на территории ДНР были уничтожены две украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал о ходе контрбатарейной борьбы за последние сутки. Наши войска смогли уничтожить две вражеские артиллерийские самоходки 2С1 «Гвоздика» в районах населенных пунктов Берестовое и Красногоровка на территории ДНР.

Кроме этого, удалось ликвидировать боевую машину РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районе Лозовой Харьковской области и Малиновки в ДНР.

Конашенков озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала операции враг недосчитался 355 самолетов, 196 вертолетов, 2 756 беспилотников, 399 ЗРК, 7 313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевых машин РСЗО, 3 746 орудий и минометов, а также 7 827 единиц специальной военной автотехники.

Также Игорь Конашенков заявил, что массированный удар по Украине остановил производство военной техники и прекратил переброску резервов ВФУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов