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МО РФ: массированный удар по Украине остановил производство военной техники и прекратил переброску резервов ВФУ

13:13 30.12.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное украинским боевикам иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России раскрыли результаты нанесенного вчера массированного удара высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления врага и объектам энергетики, обеспечивающим работы предприятий ОПК Украины. 

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. 

Конашенков уточнил, что из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное украинским боевикам иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах.

Также, по его словам, расчеты ПВО сбили три украинских беспилотника «Стриж» за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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