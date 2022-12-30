Армия МО РФ: массированный удар по Украине остановил производство военной техники и прекратил переброску резервов ВФУ Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное украинским боевикам иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Минобороны России раскрыли результаты нанесенного вчера массированного удара высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления врага и объектам энергетики, обеспечивающим работы предприятий ОПК Украины. «Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. Конашенков уточнил, что из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное украинским боевикам иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах. Также, по его словам, расчеты ПВО сбили три украинских беспилотника «Стриж» за сутки. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика