МО РФ: массированный удар по Украине остановил производство военной техники и прекратил переброску резервов ВФУ
В Минобороны России раскрыли результаты нанесенного вчера массированного удара высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления врага и объектам энергетики, обеспечивающим работы предприятий ОПК Украины.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное украинским боевикам иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах.
Также, по его словам, расчеты ПВО сбили три украинских беспилотника «Стриж» за сутки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов