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Business Insider узнало о секретном звонке Зеленского в США

Ян Брацкий
12:42 30.12.2022
Украинский президент пытался убедить главу республиканцев передать Киеву конфискованные у российского бизнеса деньги.
Business Insider узнало о секретном звонке Зеленского в США
© Фото: Ukrainian President'S Office, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент Украины Владимир Зеленский перед поездкой в США совершил секретный звонок в Вашингтон, чтобы попытаться получить ранее конфискованные деньги российских бизнесменов. Об этом сообщает Business Insider.

«Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны», - говорится в публикации издания.

Предложение Зеленского было принято в виде поправки к законопроекту о расходах в размере $1,7 трлн, который палата представителей приняла 22 декабря. Глава Белого дома Джо Байден подписал данный документ накануне. Владимир Зеленский посетил Джо Байдена на прошлой неделе. Кроме президента США, украинский лидер пообщался с представителями конгресса. В ходе визита было заявлено о выделении киевскому режиму очередного транша военной помощи, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot.

Официальная Москва неоднократно и на разных уровнях говорила, что оказание подобной «помощи» затягивает конфликт и не способствует переговорному процессу.

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