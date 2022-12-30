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Хакер RaHDit заявил, что на киберфронте украинцы являются «просто пехотой» НАТО

Анна Назайкина
12:15 30.12.2022
Он отметил, что российским хакерам удалось показать не только украинских интернет-активистов, но и их кураторов.
Хакер RaHDit заявил, что на киберфронте украинцы являются «просто пехотой» НАТО
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Российский хакер из группы RaHDit в беседе со «Звездой» объяснил, кто в действительности воюет против России в киберпространстве в настоящий момент.

По его словам, сейчас на киберфронтах настоящим противником нашей страны является не Украина.

«Можно уверенно сказать, что сейчас против России в киберпространстве воюют не украинцы. Они просто пехота, которую используют. Сейчас против нас воюет НАТО. И мы противостоим им в Интернете», - сказал хакер.

Он отметил, что группе RaHDit удалось показать не только украинских интернет-активистов, действующих в Рунете, но и их кураторов.

«Мы показали самих интернет-автивистов, которые выполняют поручения сотрудников украинских спецслужб. Сотрудников спецслужб, которые курируют этих активистов. И их хозяев, их кураторов, которые и являются теми людьми, с которыми мы воюем в киберпространстве», - добавил хакер.

Ранее хакерская группа обнародовала данные более тысячи украинских хакеров и интернет-активистов, которые действовали в российском сегменте Сети. В RaHDit заявили, что это «предновогодняя» серия списков «киберфашистов» и их «кукловодов».

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