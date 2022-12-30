Спорт Спорт Спорт

«Это все-таки лучший игрок»: Раппопорт назвал Пеле идолом футбола

Ян Брацкий
11:47 30.12.2022
По мнению бывшего тренера «Зенита» Бориса Раппопорта, игроки такого уровня рождаются крайне редко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: www.imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Со смертью Пеле бразильцы потеряли идола, на которого молились. Об этом «Звезде» рассказал бывший главный тренер и спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Борис Раппопорт.

«Ушел великий футболист. Неверное, это все-таки лучший игрок. Бразильцы потеряли идола, на которого молились. Он много лет играл в "Сантосе", клуб объявил семидневный траур по нему. Это человек, который рождается очень редко. Все скорбят. Появится ли еще игрок такого уровня - сказать сложно», - заявил Раппопорт.

Он особо отметил личные качества Пеле и его высочайший профессионализм. По мнению бывшего тренера сине-бело-голубых, сложно представить, что сейчас появится футболист, который три раза сможет стать чемпионом мира.

«Футболист, который мог играть на любой позиции, суперталантливый игрок. Более тысячи голов забито. Очень скромный человек по жизни, всегда деликатный. Не пытался делать себя великим. Очень хорошо говорил о нынешних футболистах - Месси, Мбаппе и других. Культурный и уверенный человек», - добавил Раппопорт.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Сантос», за который Пеле выступал с 1956 по 1974 год, навсегда выведет из обращения футболку с десятым номером. Легенды мирового футбола не стало накануне вечером, он умер на 83-м году жизни.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.