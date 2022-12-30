«Это все-таки лучший игрок»: Раппопорт назвал Пеле идолом футбола

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Со смертью Пеле бразильцы потеряли идола, на которого молились. Об этом «Звезде» рассказал бывший главный тренер и спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Борис Раппопорт.

«Ушел великий футболист. Неверное, это все-таки лучший игрок. Бразильцы потеряли идола, на которого молились. Он много лет играл в "Сантосе", клуб объявил семидневный траур по нему. Это человек, который рождается очень редко. Все скорбят. Появится ли еще игрок такого уровня - сказать сложно», - заявил Раппопорт.

Он особо отметил личные качества Пеле и его высочайший профессионализм. По мнению бывшего тренера сине-бело-голубых, сложно представить, что сейчас появится футболист, который три раза сможет стать чемпионом мира.

«Футболист, который мог играть на любой позиции, суперталантливый игрок. Более тысячи голов забито. Очень скромный человек по жизни, всегда деликатный. Не пытался делать себя великим. Очень хорошо говорил о нынешних футболистах - Месси, Мбаппе и других. Культурный и уверенный человек», - добавил Раппопорт.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Сантос», за который Пеле выступал с 1956 по 1974 год, навсегда выведет из обращения футболку с десятым номером. Легенды мирового футбола не стало накануне вечером, он умер на 83-м году жизни.