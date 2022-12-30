Экскурсия в музей и управление поездом: военнослужащие полигона Капустин Яр присоединились к акции «Елка желаний»
Военнослужащие ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области присоединились к новогодней акции «Елка желаний». Начальник полигона генерал-майор Евгений Коноваленков, его заместители, а также командиры структурных подразделений полигона исполнили желания детей.
Ребята просили у Дедушки Мороза музыкальные колонки, наборы конструкторов, игрушки и многое другое. Помимо материальных подарков, дети мечтали посетить музей «Сталинградская битва» в Волгограде, сходить в театр, покататься на гусеничной технике и прожить день сотрудника пожарной службы. Всего более 100 детских желаний исполнили военнослужащие полигона Капустин Яр в предновогоднюю неделю.
По всей стране в воинских частях и гарнизонах проходит акция «Елка желаний». Новогоднее дерево украшают открытками, на которых дети написали желания. У многих мечты связаны с армией, и Министерство обороны помогает им сбыться. Акция, зародилась пять лет назад и уже приобрела всероссийский масштаб. За все время ее существования мечты сбылись почти у 60 тысяч человек.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов