Подарки под «Елкой желаний»: как Минобороны России воплощает в жизнь мечты детей

По всей стране в воинских частях и гарнизонах проходит акция «Елка желаний». Дерево украшают открытками, на которых дети написали желания. У многих мечты связаны с армией, и Минобороны помогает им сбыться. К акции подключился и глава ведомства Сергей Шойгу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Зимние холода не помеха горячей и искренней детской мечте. Тем более под Новый год, да еще у «Елки желаний». Настоящий марафон добра уже стал традицией. Вот и сестры Лиза и Оля из Восточного военного округа пишут о заветном. Как все дети, они очень ждут каникулы и мечтают, но не о конфетах, не о платьях и даже не о куклах, а о полете на вертолете.

Такое точно запомнится на всю жизнь. И сам полет, и отношение - галантное, как к дамам. Букеты девочки принимают, немного смущаясь. А подарки даже вводят в замешательство - как унести домой медведя, который ростом больше них.

В Москве в Национальном центре управления обороной тоже «Елка желаний». Одно из них взялся исполнить лично глава Минобороны Сергей Шойгу. Даша из Удмуртской Республики мечтает получить защитный шлем от летчика, посмотреть парад 9 Мая на трибунах Красной площади.

«По-моему, все осуществимо. Ждем Дарью 9 Мая на Красной площади», - сказал Шойгу.

Шлем Даше пришлют домой в Ижевск. Новогодняя мечта исполнилась и у мальчика Артема. Его открытка тоже попала по нужному адресу. Он захотел посетить Музей войск ПВО.

В музее Артему не только все показали и рассказали, но и дали попробовать установить координаты цели для зенитного орудия. Те, кто исполняет такие желания, радуются не меньше, чем дети, только подтверждая, что дарить подарки приятнее, чем получать. Иначе акция, зародившаяся пять лет назад, не стала бы такой популярной и не приобрела бы всероссийский масштаб. За все время ее существования мечты сбылись почти у 60 тысяч человек.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов