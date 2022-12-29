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«Нервная система» армии: как проходит боевое слаживание связистов на полигоне в Белоруссии

Елена Сивонен
05:00 29.12.2022
Подобно импульсам в человеческом организме сигналы и радиоволны обеспечивают мгновенную передачу информации внутри армейских подразделений, что напрямую сказывается на их живучести и значительно повышает шансы на победу в каждом бою.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне в Белоруссии колонне машин не видно ни конца ни края. Техника здесь сплошь войск связи: комплексные аппаратные, спутниковые и радиостанции. Вереница автомобилей совершает марш к месту развертывания, растянувшись на добрую сотню метров.

Сосновый лес для связистов - лучшая маскировка. Станции сверху не разглядеть. А значит их установка пройдет незаметно для противника, что крайне важно в боевой обстановке.

Одна из машин - универсальная мобильная радиорелейная станция с секретной аппаратурой, современным кузовом и местами повышенной комфортности. Автономная работа станции рассчитана на срок до 48-ми часов. Она передает с помощью антенны на высокой мачте информацию, а комплексная аппаратная по соседству кодирует ее на случай перехвата сигнала противником.

Связисты могут работать в условиях даже самой сложной радиоэлектронной обстановки и воздействия радиопомех различной интенсивности. И тем не менее продолжать выполнять задачи по обеспечению устойчивой работы линий и каналов связи, а также обмену открытой и закрытой информации.

Другая станция предназначена уже для электропитания техники связистов. С виду она миниатюрная, однако мощность составляет 100 киловатт, что позволяет беспрерывно обеспечивать машины энергией в течение семи суток. В учениях принимает участие и резервный узел связи, который по нормативу должен быть готовым к работе всего за полчаса.

Как поясняет подчиненным начальник аппаратной связи с позывным «Стропа», у которого есть боевой опыт, в случае отказа основного узла, вся надежда только на запасной.

«Личный состав довольно разный, но самое главное - у них есть признаки сплоченности, это я увидел, то есть личный состав друг другу помогает, и уже на этой почве происходит слаживание подразделения», - поделился начальник аппаратной связи с позывным «Стропа».

Связь, ее узлы, приемники и передатчики называют «нервной системой» армии. Подобно импульсам в человеческом организме сигналы и радиоволны обеспечивают мгновенную передачу информации внутри армейских подразделений, что напрямую сказывается на их живучести и значительно повышает шансы на победу в каждом бою.

Ранее «Звезда» рассказала, как устроена система зашифрованной связи в зоне СВО. Российские военные в зоне спецоперации развернули целую сеть из мобильных станций, которые могут передавать зашифрованные данные, усиливать сигналы и наблюдать за передвижением боевиков в режиме реального времени.

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