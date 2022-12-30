США обвинили КНР в перехвате самолета RC-135 над Южно-Китайским морем

Согласно сообщению, в момент опасного маневра истребителя КНР американский самолет RC-135 совершал рутинные операции в международном воздушном пространстве.

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Индо-Тихоокеанское военное командование Соединенных Штатов обвинило Военно-морские силы Китая в опасных действиях в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.

Согласно данным военных США, истребитель КНР J-11 в четверг, 21 декабря выполнил опасный маневр, перехватив американское воздушное судно RC-135, которое в тот момент совершало рутинные операции. Сообщается, что китайский самолет пролетел в 20 футах от носа RC-135, вынудив пилота предпринять маневр уклонения.

В ответ на действия ВМС КНР Соединенные Штаты призвали все страны региона соблюдать международное право.

«Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут безопасно использовать международное воздушное пространство в соответствии с международным правом», - говорится в официальной публикации Индо-Тихоокеанского военного командования США.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры совместных учений Военно-морского флота России с ВМС КНР. В акватории Восточно-Китайского моря были отработаны удары по надводным и воздушным целям. Кроме этого, при поддержке противолодочной авиации был осуществлен залп реактивными глубинными бомбами по подводному объекту условного противника.