В России могут начать принудительно лицензировать зарубежное ПО

Лицензирование иностранного программного обеспечения направлено на предотвращение его нелегального использования.

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В России могут начать принудительно лицензировать иностранное программное обеспечение. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет «Коммерсантъ».

«Правительство прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств», - сообщает газета.

Как отмечает издание, лицензирование иностранного ПО направлено на предотвращение его нелегального использования. Предполагается, что добросовестные пользователи будут перечислять плату за использование ПО на специальный счет, средства из которого получат правообладатели.

А накануне стало известно об инициативе закрытия рынка РФ для ряда западных производителей компьютерной техники. Российская компания ICL предложила правительству стимулировать спрос на ноутбуки отечественного производства через льготные кредиты для оптовиков и программу кешбэка для покупателей.