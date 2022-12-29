В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут начать принудительно лицензировать зарубежное ПО

Ян Брацкий
09:38 29.12.2022
Лицензирование иностранного программного обеспечения направлено на предотвращение его нелегального использования.
В России могут начать принудительно лицензировать зарубежное ПО
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В России могут начать принудительно лицензировать иностранное программное обеспечение. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет «Коммерсантъ».

«Правительство прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств», - сообщает газета.

Как отмечает издание, лицензирование иностранного ПО направлено на предотвращение его нелегального использования. Предполагается, что добросовестные пользователи будут перечислять плату за использование ПО на специальный счет, средства из которого получат правообладатели.

А накануне стало известно об инициативе закрытия рынка РФ для ряда западных производителей компьютерной техники. Российская компания ICL предложила правительству стимулировать спрос на ноутбуки отечественного производства через льготные кредиты для оптовиков и программу кешбэка для покупателей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:04 В стране и мире
Жители Киева сообщают о сильных взрывах
10:05 В стране и мире
Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
09:02 Армия
Видео
Шевцова обсудила вопросы информационной поддержки военнослужащих с зампредом СФ Журавлевым
08:25 В стране и мире
Лавров отверг «формулу мира» Зеленского и назвал ее истинные цели
07:30 Армия
Видео
Герои в белых халатах: медикам в зоне СВО вручили награды и поздравили с Новым годом
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.