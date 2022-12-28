«Ъ»: ввоз иностранных компьютеров в Россию предложили ограничить

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Компьютеры и ноутбуки ряда западных фирм могут исчезнуть с российского рынка. Подобную инициативу обсуждают в правительстве, пишет «Коммерсантъ». Речь о технике марок Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных брендов.

Автор идеи - российская компания ICL предлагает кабмину стимулировать спрос на технику отечественных производителей. Причем делать это с помощью кешбэка для покупателей и льготных кредитов для оптовых продавцов. Идея запустит кешбэк чиновникам понравилась, пишет издание, однако ограничение параллельного импорта, полагают они, приведет к росту нелегальных поставок и существенно сократит ассортимент на рынке.

Что касается параллельного импорта, то с момента его введения в России объем поставок составил $20 млрд, о чем ранее сообщили в Федеральной таможенной службе. В страну завезли 2,4 млн тонн различных товаров.