Армия Армия Армия

Шевцова обсудила вопросы информационной поддержки военнослужащих с зампредом СФ Журавлевым

09:02 29.12.2022
Замминистра обороны показала Николаю Журавлеву работу Единого расчетного центра МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова встретилась с заместителем председателя Совфеда РФ, замруководителя рабочей группы по вопросам мобилизации и защите принимающих участие в СВО граждан Николаем Журавлевым. Встреча состоялась в Едином расчетном центре (ЕРЦ) Минобороны РФ.

Шевцова и руководитель ЕРЦ Ольга Лощенова познакомили Журавлева с работой по информированию военнослужащих, в том числе, призванных в рамках частичной мобилизации, о получаемом денежном довольствии.

Помимо этого, Шевцова и Журавлев обсудили специфику работы горячей линии, развитие сервиса «личный кабинет военнослужащего», а также информационную поддержку, оказываемую участникам СВО.

Ранее Шевцова рассказала о решении Минобороны уравнять материальное обеспечение призванных в рамках мобилизации граждан и тех, кто служит уже давно.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:02 Армия
Видео
Шевцова обсудила вопросы информационной поддержки военнослужащих с зампредом СФ Журавлевым
08:25 В стране и мире
Лавров отверг «формулу мира» Зеленского и назвал ее истинные цели
07:30 Армия
Видео
Герои в белых халатах: медикам в зоне СВО вручили награды и поздравили с Новым годом
06:40 Армия
Видео
В Херсонской области Кириенко наградил отличившихся в ходе спецоперации десантников
06:39 В стране и мире
Видео
Десять человек погибли при пожаре в камбоджийском отеле на границе с Таиландом
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.