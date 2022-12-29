Шевцова обсудила вопросы информационной поддержки военнослужащих с зампредом СФ Журавлевым
Замминистра обороны России Татьяна Шевцова встретилась с заместителем председателя Совфеда РФ, замруководителя рабочей группы по вопросам мобилизации и защите принимающих участие в СВО граждан Николаем Журавлевым. Встреча состоялась в Едином расчетном центре (ЕРЦ) Минобороны РФ.
Шевцова и руководитель ЕРЦ Ольга Лощенова познакомили Журавлева с работой по информированию военнослужащих, в том числе, призванных в рамках частичной мобилизации, о получаемом денежном довольствии.
Помимо этого, Шевцова и Журавлев обсудили специфику работы горячей линии, развитие сервиса «личный кабинет военнослужащего», а также информационную поддержку, оказываемую участникам СВО.
Ранее Шевцова рассказала о решении Минобороны уравнять материальное обеспечение призванных в рамках мобилизации граждан и тех, кто служит уже давно.
Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов