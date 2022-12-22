Угостить танковым снарядом: кадры работы экипажей Т-72 на Артемовском направлении
На Артемовском направлении работает корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. Он понаблюдал за действиями российских танкистов.
Танки Т-72 методично, выстрел за выстрелом, работают по врагу. Цели у них самые разные. В этот раз танкисты поражали вражескую пехоту и наблюдательный пункт.
В общении со съемочной группой члены танковых экипажей отметили эффективность, которую проявляют танки при работе с закрытых огневых позиций, а также высокую интенсивность собственной боевой работы. Например, очень много приходится подавлять вражеские минометы.
Корректировать огонь при этом помогают разведчики. Им тоже опыта не занимать. Они могут управлять дроном даже в плохую погоду и при потере связи со спутниками. Стараются летать над самыми макушками деревьев.
Ранее «Звезда» показала кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении.