Угостить танковым снарядом: кадры работы экипажей Т-72 на Артемовском направлении

Танки Т-72 методично, выстрел за выстрелом, работают по врагу. Цели у них самые разные. В этот раз танкисты поражали вражескую пехоту и наблюдательный пункт.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Артемовском направлении работает корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. Он понаблюдал за действиями российских танкистов.

Танки Т-72 методично, выстрел за выстрелом, работают по врагу. Цели у них самые разные. В этот раз танкисты поражали вражескую пехоту и наблюдательный пункт.

В общении со съемочной группой члены танковых экипажей отметили эффективность, которую проявляют танки при работе с закрытых огневых позиций, а также высокую интенсивность собственной боевой работы. Например, очень много приходится подавлять вражеские минометы.

Корректировать огонь при этом помогают разведчики. Им тоже опыта не занимать. Они могут управлять дроном даже в плохую погоду и при потере связи со спутниками. Стараются летать над самыми макушками деревьев.

Ранее «Звезда» показала кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении.