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Крымский батальон прибыл в зону специальной военной операции

Виктория Косогляденко
22:57 28.12.2022
Он будет прикрывать южные рубежи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащие из Крыма и Севастополя прибыли для выполнения задач специальной военной операции. Новый батальон будет прикрывать южные рубежи. Под охраной окажется и крымское направление. Несмотря на то, что до самого перешейка от места расположения подразделения далеко, оборону выстраивают в несколько эшелонов для подстраховки.  

Параллельно налаживается быт. Развернута даже полевой госпиталь, в котором можно проводить операции. Однако сейчас такой необходимости нет. Военнослужащие могут в любое время получить и квалифицированную медицинскую помощь.

Работает также полевая кухня. На ней готовят исключительно профессионалы, которые знают не только установленные нормативы, но и кулинарные секреты.

«Снабжение поступает вовремя. Питание, соответственно, трехразовое. Первое, второе, напитки. Все присутствует», - признаются бойцы батальона.

Пригрелся на камбузе и кот Семен, ставший всеобщим любимцем. Его называют «боевым котом». Семена в батальоне особенно берегут . Всегда накормят и почешут. Любимое место у кота под елкой. Гирлянды и мишуру для нее привезли волонтеры.

Напомним, ранее «Звезда» показывала кадры подготовки бойцов ЦВО ко встрече Нового года на позициях. Поздравить военнослужащих с наступающим праздником на позиции приехали артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

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