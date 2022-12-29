Армия Армия Армия

Герои в белых халатах: медикам в зоне СВО вручили награды и поздравили с Новым годом

Семен Лавров
07:30 29.12.2022
Военные медики оказывают помощь не только военнослужащим российской армии, но и мирному населению освобожденных городов.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащих медицинского отряда специального назначения поздравили с наступающим Новым годом артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО). Праздничное представление прошло в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Артисты выступили для персонала и военнослужащих, находящихся на лечении, прямо в стенах госпиталя. Они исполнили современные музыкальные композиции и нестареющую классику, а Дед Мороз и Снегурочка вручили зрителям подарки рядом с новогодней елкой.

Праздничное представление завершилось торжественной церемонией награждения, в ходе которой военным медикам вручили заслуженные государственных награды, - медали «Суворова», «Жукова» и «За спасение погибавших».

Военные медики оказывают квалифицированную помощь не только военнослужащим российской армии, но и мирному населению освобожденных городов, пострадавших от обстрелов украинских боевиков.

Ранее ансамбль песни и пляски ЦВО посетил с концертом позиции военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Артисты поздравили бойцов с наступающим праздником и вручили подарки. Военнослужащие также подготовились к празднику - в блиндаже нарядили новогоднюю елку и украсили стены гирляндами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:39 В стране и мире
Видео
Десять человек погибли при пожаре в камбоджийском отеле на границе с Таиландом
06:40 Армия
Видео
В Херсонской области Кириенко наградил отличившихся в ходе спецоперации десантников
05:24 В стране и мире
Лавров назвал условия для возобновления совместной работы России и Запада
05:10 Армия
Видео
На передовой железнодорожной службы: как готовятся к Новому году военные на реконструкции БАМ
00:15 В стране и мире
Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время обострения в Косово
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.