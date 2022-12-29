Герои в белых халатах: медикам в зоне СВО вручили награды и поздравили с Новым годом

Военные медики оказывают помощь не только военнослужащим российской армии, но и мирному населению освобожденных городов.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащих медицинского отряда специального назначения поздравили с наступающим Новым годом артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО). Праздничное представление прошло в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Артисты выступили для персонала и военнослужащих, находящихся на лечении, прямо в стенах госпиталя. Они исполнили современные музыкальные композиции и нестареющую классику, а Дед Мороз и Снегурочка вручили зрителям подарки рядом с новогодней елкой.

Праздничное представление завершилось торжественной церемонией награждения, в ходе которой военным медикам вручили заслуженные государственных награды, - медали «Суворова», «Жукова» и «За спасение погибавших».

Военные медики оказывают квалифицированную помощь не только военнослужащим российской армии, но и мирному населению освобожденных городов, пострадавших от обстрелов украинских боевиков.

Ранее ансамбль песни и пляски ЦВО посетил с концертом позиции военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Артисты поздравили бойцов с наступающим праздником и вручили подарки. Военнослужащие также подготовились к празднику - в блиндаже нарядили новогоднюю елку и украсили стены гирляндами.