Елка в блиндаже: кадры подготовки бойцов ЦВО ко встрече Нового года на позициях

Поздравить военнослужащих с наступающим праздником на позиции приехали артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

с вотером

Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) готовятся ко встрече Нового года на позициях. Солдаты украсили блиндажи праздничными гирляндами и игрушками, а на видном месте нарядили настоящую новогоднюю елку.

Поздравить военнослужащих с наступающим праздником на позиции приехали артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили современные музыкальные композиции и нестареющую классику. Изюминкой концерта стал приход настоящего Деда Мороза и Снегурочки.

После концерта всем присутствующим были вручены новогодние подарки, содержащие в себе кофе, сладости и мясные деликатесы.

По словам военнослужащих, концерт поднял им настроение и боевой дух. Хотя, как отметил стрелок с позывным «Историк», они и так не унывают. Также он рассказал, что записал видео с поздравлениями для своих родных и передал его им вместе с Дедом Морозом.

«Я записал видеообращение дочери, так как она каждый день ждет меня, ждет от меня подарков. И вот этот подарок ей от меня будет самым лучшим», - рассказал он.

Тем временем дети военных, несущих службу в зоне специальной военной операции, посещают организованные для них государством мероприятия.

На елку в Кремль пригласили больше пятисот семей военнослужащих, а также детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

А 23 декабря в Музее Победы прошла благотворительная программа «Елка Победы», в которой приняли участие около ста детей военнослужащих, ветеранов и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.