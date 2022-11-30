Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Захарова напомнила «белодомовским» об атаках НАТО на энергосистему Югославии

Сергей Лебедев
08:14 30.11.2022
Представитель российского МИД привела цитату пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 года.
Захарова напомнила «белодомовским» об атаках НАТО на энергосистему Югославии
© Фото: mfa_russia, Twitter.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, как Североатлантический альянс уничтожал объекты инфраструктуры Югославии в ходе военной операции «Союзная сила». Без электроснабжения и воды остались сотни тысяч мирных жителей.

Мария Захарова в своем Telegram-канале привела цитату пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 года, где он объяснял, почему наносят удары по объектам инфраструктуры. Ее представитель российского МИД адресовала «Столтенбергу, Боррелю и белодомовским».

«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его  проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», — цитирует дипломат представителя НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки, устроив массовую бомбардировку Югославии, разбомбили основы мироустройства. Также они спровоцировали эрозию мирового порядка.

«Тогда эти бомбы, помимо того что они стали убивать гражданских людей, они стали разрушать систему международных отношений», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 24 марта 1999 года начались натовские бомбардировки Югославии. Тогда стартовала операция «Союзная сила». Формальным поводом к ней было неисполнение Белградом требований Североатлантического альянса вывести войска из автономной области Косово.

Самолеты НАТО без разрешения Совбеза ООН стали наносить удары по сербским городам. За почти три месяца бомбардировок натовская авиация выпустила 3 000 крылатых ракет и сбросила 80 тысяч тонн бомб. По разным оценкам, погибли от полутора до шести тысяч человек, сотни тысяч остались без крова, что привело к гуманитарной катастрофе в самом центре Европы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:14 Вопросы истории
Захарова напомнила «белодомовским» об атаках НАТО на энергосистему Югославии
07:15 Армия
Видео
Оператор «Орлана-10» рассказал, как БПЛА находит противника в любых укрытиях
06:37 В стране и мире
В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 1800 кв. м.
06:17 В стране и мире
МИД РФ: используемые Украиной квазигражданские спутники могут стать целью России
06:00 В стране и мире
Макрон прибыл в США на встречу с Байденом
Популярное
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.