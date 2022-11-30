Захарова напомнила «белодомовским» об атаках НАТО на энергосистему Югославии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, как Североатлантический альянс уничтожал объекты инфраструктуры Югославии в ходе военной операции «Союзная сила». Без электроснабжения и воды остались сотни тысяч мирных жителей.

Мария Захарова в своем Telegram-канале привела цитату пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 года, где он объяснял, почему наносят удары по объектам инфраструктуры. Ее представитель российского МИД адресовала «Столтенбергу, Боррелю и белодомовским».

«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», — цитирует дипломат представителя НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки, устроив массовую бомбардировку Югославии, разбомбили основы мироустройства. Также они спровоцировали эрозию мирового порядка.

«Тогда эти бомбы, помимо того что они стали убивать гражданских людей, они стали разрушать систему международных отношений», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 24 марта 1999 года начались натовские бомбардировки Югославии. Тогда стартовала операция «Союзная сила». Формальным поводом к ней было неисполнение Белградом требований Североатлантического альянса вывести войска из автономной области Косово.

Самолеты НАТО без разрешения Совбеза ООН стали наносить удары по сербским городам. За почти три месяца бомбардировок натовская авиация выпустила 3 000 крылатых ракет и сбросила 80 тысяч тонн бомб. По разным оценкам, погибли от полутора до шести тысяч человек, сотни тысяч остались без крова, что привело к гуманитарной катастрофе в самом центре Европы.