От БПЛА до передвижных станций: как устроена система зашифрованной связи в зоне СВО

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Эффективность в бою во многом зависит от качественной разведки и связи. Российские военные в зоне спецоперации развернули целую сеть из мобильных станций, которые могут передавать зашифрованные данные, усиливать сигналы и наблюдать за передвижением боевиков в режиме реального времени.

Оператор проверяет техническую готовность к полету — все системы в норме. На квадрокоптер устанавливают штатную радиостанцию «Азарт». Она станет ретранслятором, через который будут связываться боевые подразделения.

Ретранслятор в небе увеличивает дальность работы радиостанций на земле вдвое. Параллельно с помощью видеокамеры квадрокоптер может проводить разведку.

«Квадрокоптер очень легок в управлении. С удовольствием эксплуатируем, спасибо, что придумали такую классную вещь», — говорит оператор БПЛА Алексей.

Неограниченная дальность в любой точке мира. Установленный на бронеавтомобиле «Тигр» мобильный комплекс использует спутниковую связь.

«В любой точке, где встает, начинает работать. Что телефонная связь закрытого типа, что видеоконференцсвязь», — поясняет командир передающей части Иван.

Мобильный комплекс без труда преодолевает любое бездорожье и может обеспечивать связь на ходу. Подготовка к работе занимает несколько минут, для этого не нужно даже покидать кабину.

Передвижная цифровая радиорелейная станция выполняет те же задачи, но в других объемах и при иных условиях. Для работы необходимо развернуть и закрепить радиомачту, высота которой без малого 20 метров.

Несколько радиорелейных станций образуют сеть. Их антенны должны находиться в прямой видимости. Если рельеф позволяет, то интервал между станциями может достигать 40 километров. Таким образом обеспечивается уже беспроводная широкополосная радиосвязь.

«У радиорелейной станции огромный плюс — огромная скорость передачи, не сравнить ни с чем. Могут поспорить только оптические, но оперативно на такие расстояния их не проложить», — отмечает командир роты связи Николай.

Чтобы избежать воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника, используются определенные частоты, телефонная и видеосвязь проходят по закрытым каналам. Связисты Западного военного округа круглосуточно готовы выполнять любые поставленные задачи. Решение подбирается в зависимости от условий. В зоне спецоперации от качества работы связи напрямую зависит управление воинскими подразделениями и ведение боевых действий.