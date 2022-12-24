На благо Отечества: военнослужащим ЮВО вручили награды за мужество и отвагу в ходе спецоперации
Отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам Южного военного округа были вручены государственные боевые награды - медали Жукова и Суворова, а также ведомственные медали «За воинскую доблесть».
Награждение провели офицеры командования одного из объединений ЮВО, которые поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
После проведения награждения военнослужащие смогли пообщаться со своими родными и близкими из Северной Осетии и Чечни. Слова поддержки передали представители общественных организаций регионов, родственники и дети военнослужащих.
Ранее государственные награды в зоне проведения специального военной операции вручили военнослужащим расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа. Артиллеристы ЦВО с первого дня спецоперации поражают объекты военной инфраструктуры, скопления техники и огневые средства противника.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов